Новые санкции Великобритании коснутся почти всех отраслей российской экономики

10 фев. 22:58

Утвержденные 10 февраля новые санкции Великобритании могут быть применены к различным областям российской экономики. Об этом говорится в поправках к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2019 года, утвержденных в министерстве иностранных дел Великобритании.

Секторами, которые имеют стратегическое значение для правительства России, против которых могут быть применены ограничительные меры, в документе называются российская химическая промышленность, строительный, оборонный, энергетический, транспортный сектора, сфера финансовых услуг и электроники, добывающие отрасли, сектор СМИ, коммуникаций и цифровых технологий.

Соответственно, под санкции могут подпасть и все лица, которые работают с правительством РФ или связанными с ними структурами. Под определение "правительство РФ" в документе подпадает президент, администрация президента и агентства, которые подчиняются главе государства, премьер-министр и его заместители, российские министерства, любые государственные органы и агентства, включая правоохранительные органы, Центробанк. Связанными с правительством структурами называют те агентства и компании, которые контролируются правительством или с его минимальным участием, которые получают средства от Российского фонда прямых инвестиций или Фонда национального благосостояния, передает ТАСС.

Поправки внесены в уже существующий закон в рамках подзаконного акта. Это дает британскому министерству иностранных дел возможность в любой момент применить представленный в четверг санкционный пакет. В течение 28 дней поправки должны быть утверждены британским парламентом.