Глава энергетической компании – Евросоюзу: ”Хватит винить Россию, наполняйте газохранилища”

ЕС должен перестать винить в своем энергетическом кризисе Россию. Стоит закупать дешевый газ летом, чтобы зимой была возможность избегать конкуренции с Азии за дорогой СПГ, считает глава итальянской инфраструктурой газовой компании-оператора Snam Марко Альвера, которого цитирует Politico.

”Если Европа построит хранилище объемом 40 млрд кубометров и наполнит его летом, зимой потребности в СПГ возникать не будет, - говорит Альвера. - С помощью хранилища мы обеспечим энергетическую безопасность, оно будет служить в качестве демпфера в случае роста цен на газ. Кроме того, у Европы будет возможность совместно закупать газ без вмешательства на рынок”.

Проект может быть осуществлен в считанные месяцы, если ЕС или несколько стран-членов попросят операторов газораспределительных сетей, в том числе SNAM, найти подходящее хранилище или построить новое, а затем инициируют открытые аукционы на дешевый газ, который продается летом.

”Существует множество подходящих хранилищ. Они могут быть наполнены, но трейдеры не спешат ими заниматься, - уточнил Альвера. - Они говорят, зачем нам покупать газ для хранения по €70, если, может быть, следующим летом будет обнаружен новый вариант COVID-19 и цены вновь упадут до €20?”

Мышление, ориентированное на получение прибыли, по словам Альверы, привело к тому, что Европа в этом году оказалась неподготовленной, но подобную ошибку повторять нельзя. Тем более, что ЕС сокращает внутреннее производство, а потребление в Азии растет.

”Собственное европейское производство за последние три года упало на 15% в связи с сокращением операций в Северном море и закрытием нидерландского Гронингена. Китай, в свою очередь, ежегодно переводит 15 млн семей с угля на газ. То есть каждые два-три года в мире появляется рынок сопоставимый по размерам с Францией. Получается, газа меньше, а покупателей больше. Такая ситуация будет продолжаться и после 2040 года, поскольку глобальное давление на сокращение использования угля ведет к увеличению спроса на газ”, - говорит управляющий SNAM.

Альвара отметил, что Италия представляет собой исключение в Европе, страдающей от энергетического кризиса, благодаря обязательным запасам в 4,5 млрд кубометров газа, которые могут быть использованы в случае чрезвычайной ситуации по решению правительства.

Страховка в виде подземных запасов и стабильные поставки из Азербайджана по Трансадриатическому трубопроводу, обеспеченные в рамках долгосрочного контракта, позволили Италии в 2021 году платить меньше за импорт энергии и даже поставлять дополнительные объемы соседям.

В отличие от Италии чиновники ЕС пытаются в последнюю минуту (то есть зимой) обеспечить себя газом за счет США и Катара, и даже предлагают выкупить у Азии грузы СПГ за дополнительную плату, поскольку объемы газа в хранилищах блока достигли рекордно низкого уровня.

Альвара уверен, что нынешние проблемы Европы с поставками никоим образом не связаны с тем, что Москва, якобы, перекрывает газовые краны, о чем постоянно говорит Брюссель. ”Газпром” исполняет свои долгосрочные контракты, однако не поставляет дополнительные объемы в ЕС.

””Газпром” не проводит аукционы на продажу спотовых объемов свыше обязательств по контрактам, но это лишь малая часть рынка”, - напомнил Альвара. Сообщения о том, что январские поставки были ниже, связаны с тем, что клиенты ”Газпрома” не заказывают больше газа из-за декабрьского повышения цен: европейский бенчмарк TTF на какое-то время достиг рекордной отметки в € 188 за мВт/ч.

Альвара уверен, что несмотря на нынешние сложности, цены постепенно стабилизируются, поскольку нынешняя зима относительно мягкая. Если в марте обойдется без заморозков, мы переживем, уверен управляющий SNAM. ”Если доживем до марта, то следующей зимой уже будет легче”, - убежден глава Snam.