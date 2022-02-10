Санатории Кабардино-Балкарии нарастили число отдыхающих в 2021 году 

10 фев. 23:13

В здравницах Кабардино-Балкарии по итогам прошлого года отдохнули 30 тыс человек, сообщили в региональном министерстве курортов и туризма, уточнив, что это на 20% больше, чем годом ранее.

"В республике функционирует 20 санаторно-курортных учреждений, общий коечный фонд которых насчитывает 4 797 мест, работает Водолечебница, предоставляющая большую часть санаторных услуг без размещения. В 2021 году количество отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях составило 30 тысяч человек, что на 20% больше показателя 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при сравнительном анализе показателей была учтена приостановка работы санаториев из-за ограничений в период пандемии, передает ТАСС.