В Азербайджане наградят участников Отечественной войны

10 фев. 22:33

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении участников Отечественной войны".

Согласно документу, медалью "Участник Отечественной войны" будут награждены военнослужащие и гражданские работники Вооруженных сил Азербайджана, принимавшие участие в Отечественной войне Азербайджана в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, которые внесли вклад в успешное завершение проводимых боевых операций, а также сотрудники центральных и местных органов исполнительной власти, проявившие самоотверженность на передовой.

Медали также получат сотрудники и гражданские работники созданных президентом Азербайджана юридических лиц публичного права и других государственных юридических лиц, передает АзерТАдж.