Медведчук заявил, что соглашение о зоне свободной торговли с Турцией убивает промышленность Украины

10 фев. 22:24

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что соглашение о зоне свободной торговли, заключенное Украиной и Турцией 3 февраля, убивает промышленность страны.

"Работа над соглашением началась более десяти лет назад, еще при президенте [Украины Викторе] Ющенко, и так и не была доведена до подписания. Почему? Потому что договор на этих условиях убивает украинскую промышленность", - написал политик Медведчук в своем телеграм-канале.

Он уверен, соглашение невыгодно стране. "Для Украины это значит обнуление пошлин Турцией на 10 337 товарных позиций - это 95% общего количества товаров" - пишет Медведчук.

По его словам, данное соглашение является "сдачей национальных интересов Украины в угоду пиара".

Отметим, что договор также предусматривает, что производимый Украиной из турецкого сырья товар будет считаться украинским и сможет беспошлинно попадать на рынки всех стран Европы. Кроме того, Киев получает лучшие условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции.

В правительстве Украины подсчитали, что соглашение будет ежегодно давать прибавку в 2,2% к ВВП страны и 2,6% к доходам домохозяйств.