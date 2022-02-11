Строительство нового завода "Ростсельмаша" может стать инвестпроектом

11 фев. 0:21

Проект "Ростсельмаша" по строительству в Ростове-на-Дону тракторного завода может быть включен в перечень региональных инвестиционных проектов (РИП), сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

"Подана первая заявка Ростовской области на включение в перечень РИПов. Это - проект тракторного завода компании "Ростсельмаш"", - рассказал Савельев, передает "Интерфакс".

"Ростсельмаш" приступил к строительству в Ростове-на-Дону нового завода, который будет выпускать тракторы, коммунальную технику и комбайны, в сентябре 2021 года. Мощность предприятия составит 5 тыс единиц самоходной техники в год, а инвестиции в его строительство превысят 6 млрд рублей.

Ожидается, что завод выйдет на проектную мощность в 2023 году.