ООН рассчитывает на продолжение дипломатических контактов по Украине

10 фев. 21:48

Генеральный секретарь Организация Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш рассчитывает на успешное продолжение дипломатических контактов по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил сегодня официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН рад уровню дипломатической активности, которую мы видим последние несколько дней и недель. Он надеется, что они успешно продолжатся, поддерживает их как может", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 7 февраля в Москве состоялась встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, на которых стороны обсуждали, в частности, ситуацию вокруг Украины. На следующий день французский лидер посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ситуация вокруг Украины также обсуждалась на встрече президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца, состоявшейся в этот понедельник.