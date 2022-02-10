Комиссия по вопросам миграции появится в Совбезе РФ

10 фев. 22:08

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по миграционной политике.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики", - говорится в указе президента.

Из документа следует, что новую структуру будет возглавлять заместитель председателя Совбеза РФ - Дмитрий Медведев.

Комиссия по миграционной политике создана для выполнения задач "по обеспечению национальной безопасности РФ в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны", а также по координации деятельности разных органов власти при реализации государственной миграционной политики.