Турция вольет $25 млрд "подматрасного" золота в финансовую систему

В ходе визита в Лондон министр финансов Турции заявил инвесторам, что на следующей неделе страна начнет реализацию схемы, в рамках которой вкладчиков постараются убедить вернуться к лире, а финансовую систему поддержать с помощью ”хранящегося под матрасами” золота, стоимостью миллиарды долларов, пишет Financial Times.

Назначенный в конце прошлого года на должность министра Нуреддин Небати на этой неделе совершил свой первый визит в Великобританию. Он надеется, что правительству удастся конвертировать в лиру 10% хранящихся у турок золотых запасов стоимостью в $250 млрд. Министр финансов заявил, что 30 тыс. магазинов, торгующих золотом, сыграют ключевую роль в новой схеме, которая будет осуществляться в рамках более широкого пакета чрезвычайных мер, представленного в декабре с целью остановить свободное падение лиры, которая в 2021 году потеряла 44% своей стоимости по отношению к доллару.

Правительство подписало договоры с пятью аффинажными предприятиями по переработке золотых украшений, переданных в рамках программы, в слитки, которые пополнят резервы центрального банка страны. Министерство финансов Турции отказалось прокомментировать ситуацию, но государственное информационное агентство Anadolu, ссылаясь на Небати, сообщило, что ”новые меры по вливанию ”подматрасного золота” в финансовую систему будут объявлены в ближайшее время”.

Золото, традиционный подарок на свадьбу и рождение ребенка, рассматривается турками, с подозрением относящимися к банковской системе, учитывая историю инфляции национальной валюты, как способ обеспечить свое благосостояние. Но турецкие официальные лица рассматривают тенденцию как часть более широкой проблемы долларизации или накопления иностранной валюты, а также драгоценных металлов, что, в свою очередь, уже долгое время оказывает давление на турецкую лиру.

Новая схема вкладов оказалась успешной и привлекла $23 млрд, тем не менее аналитики настроены скептически и считают, что она не станет долговременным решением проблемы недоверия к лире. Реальная ключевая ставка в Турции отрицательна и составляет 35%, учитывая, что инфляция в январе составила 48,7%. Один из инвесторов-участников встречи с Небати уверен, что преодолеть давнее недоверие турецких граждан к лире будет непросто. ”Результата можно добиться, если Турция предоставят хорошую процентную ставку. Но вряд ли правительству удастся получить $25 млрд”.

Небати же был настроен оптимистично во время лондонских встреч, устроенных с целью повторного привлечения международных инвесторов, которые в последние годы отказываются от турецких акций и облигаций. Он поддержал политику Реджепа Тайипа Эрдогана по удержанию ключевой ставки гораздо ниже уровня инфляции, выразив уверенность, что инфляция резко упадет в конце года.

Участники встреч сообщили Financial Times, что Небати выглядел уверенным и проинформированным. ”Он знает, о чем говорит, он хорошо подготовлен, - сказал Тим Эш, стратег развивающихся рынков из BlueBay Asset Management. - Его посыл очевиден: иностранный капитал приветствуется. Забудьте о контроле за оборотом валюты, мы им заниматься не будем. Такая позиция обнадеживает”.

Однако есть и те, кто считает, что усилия правительства поддержать лиру посредством инструментов микроуправления, в частности за счет депозитов, вместо того, чтобы руководствоваться традиционной экономикой, могут привести к проблемам. ”Определяющий фактор оценки валюты - ключевая ставка, - сказал еще один участник лондонских встреч. - Дедолларизация административными средствами невозможна. Вероятно, им удастся добиться кое-каких результатов на год, например, но последствия всё равно будут”.