Европа готова серьезно поговорить с Россией о вопросах безопасности

10 фев. 21:55

Европа готова к серьезному диалогу с Россией по вопросам безопасности. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед встречей с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министрами Эстонии и Латвии Каей Каллас и Кришьянисом Кариньшем.

"Мы ожидаем от России ясных шагов для снижения нынешней напряженности в регионе. Сейчас нужна деэскалация. Одновременно мы готовы к серьезному диалогу с Россией по вопросам европейской безопасности", - цитирует ТАСС канцлера ФРГ.

Он отметил, что НАТО представила России на этот счет конкретные предложения.

При этом Шольц обратил внимание на то, что Москва не должна недооценивать сплоченность и решимость союзников по ЕС и НАТО.