Ученые: у пациентов с ожирением вырабатывается больше антител к COVID-19

10 фев. 21:39

В Израиле провели исследование, которое показало, что у людей с ожирением после коронавируса вырабатывается больше антител, чем у пациентов с меньшей массой тела.

По данным исследования, "хотя количество антител со временем уменьшается как у выздоровевших от COVID-19 пациентов, так и у вакцинированных лиц, качество антител увеличивается после заражения, но не после вакцинации", говорится в пресс-релизе израильского медицинского центра "Шиба".

Кроме того выяснилось, что ранее инфицированные коронавирусом пациенты с ожирением имели "более высокий и устойчивый иммунный ответ и защиту" по сравнению с пациентами с нормальным или избыточным весом.

Больше всего антител вырабатывается после болезни у пациентов с индексом массы тела 30 или выше.

Данное исследование в апреле будет представлено на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Лиссабоне.