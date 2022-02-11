Восточный экспресс XXI века свяжет Азию с Европой

Правительства Турции, Пакистана и Ирана воспользовались исторической возможностью возродить транснациональный, трансконтинентальный железнодорожный сервис, соединяющий Стамбул, Тегеран и Исламабад. Возобновление сообщения открывает широкие экономические перспективы в условиях высокой инфляции, девальвации валюты и продолжающейся пандемии коронавируса, пишет турецкая "Сабах".

Первый грузовой поезд по маршруту Исламабад – Тегеран - Стамбул, получивший название Коридор ITI (Islamabad - Tehran - Istanbul), отправился от железнодорожной станции Исламабада 21 декабря 2021 года. По пути к основному пункту назначения в Стамбуле поезд делает остановку в иранском Захедане, чтобы принять товары. На церемонии открытия присутствовало несколько высокопоставленных лиц, в том числе министр железных дорог Пакистана Азам Хан Свати и генеральный директор проекта ITI Амджад Али Хан, а также министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши и советник премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям Абдул Разак Давуд. Также присутствовали послы Турции, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

ITI - революционный шаг к расширению торговых связей региона. Для Пакистана, Турции и Ирана, которые окажутся в выигрыше от потенциальных торговых и инфраструктурных отношений в результате открытия новой железной дороги - это новый геоэкономический шанс. Турецкие, пакистанские и иранские импортеры и экспортеры, в настоящее время сильно подверженные условиям геоэкономической ситуации, смогут в полной мере использовать такую коммерческую возможность.

С геостратегической точки зрения для Турции транснациональная железная дорога ITI дополнит китайскую инициативу "Один пояс - один путь", обеспечив железнодорожное сообщение между Китаем и Турцией, в результате чего турецкие предприятия получат беспрецедентный доступ к потребительскому рынку Китая с населением 1,402 млрд человек и перспективному рынку Пакистана с 220,9 млн потребителей.

Современный восточный экспресс связывает Западную и Среднюю Азию с Китаем через "Один пояс - один путь". ITI имеет решающее значение и для Пекина, учитывая колоссальные китайские инвестиции в Пакистан через Китайско-пакистанский экономический коридор и в Иран через Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Благодаря соглашению о свободной торговле между Китаем и Пакистаном другие страны-бенефициары также могут осуществлять прямой беспошлинный экспорт в Китай.

Возможности для всех

Революционный железнодорожный проект ITI открывает беспрецедентные возможности для таких стран как Афганистан, где региональная торговля имеет жизненно важное значение для выживания в условиях экономического коллапса, социальных волнений и надвигающегося гуманитарного кризиса. ITI приносит пользу и таким богатым энергоресурсами и полезными ископаемыми странам, как Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Китай.

По расчетам экспертов, ITI поможет увеличить объем внешней торговли Пакистана, который в настоящее время составляет около $65 млрд. ITI уже дает Пакистану возможность зарабатывать $32 млн в год с возможностью увеличить сумму до $64 млн, если к железнодорожному сервису ITI присоединятся железнодорожные станции в Лахоре, Фейсалабаде (деловой и текстильный центр), Сиалкоте (торговля спортивными товарами и производство одежды), Карачи (главный экономический центр) и Рохри (известный рисом, сахарным тростником, пшеницей и хлопком) для перевозки товаров в Турцию - страну, которая остается для Пакистана ключевыми воротами в Европу и Среднюю Азию.

Председатель Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK) Ахмет Дженгиз Оздемир заявил, что железнодорожный маршрут связывает Пакистан, Турцию, Китай, Иран и республики Центральной Азии с Европой. По его мнению, ITI должен быть расширен за пределы Стамбула. Все эти страны могут получать дивиденды от железной дороги, которая может быть дополнительно интегрирована со стратегическими морскими и воздушными путями сообщения.

Пассажиры также могут получить выгоду, поскольку билеты на коммерческие поезда дешевле по сравнению с тарифами авиакомпаний, что способствует развитию туризма и пассажирского сообщения во всех заинтересованных странах, а также поддерживает пострадавший от пандемии туристический сектор. Революционный железнодорожный контейнерный сервис ITI - это высокорентабельный механизм обеспечения связности во времена экономического кризиса.

Посол Турции в Исламабаде Исхан Мустафа Юрдакул выразил надежду, что ITI не остановится на Стамбуле, а отправится дальше в Европу, чтобы в полной мере принести пользу всем региональным экономикам в постковидную эпоху. Его поддержали торговый советник Турции в Исламабаде Демир Ахмет Шахин и министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Железнодорожный коридор ITI значительно сокращает время и затраты по сравнению с морскими перевозками, поскольку поезда являются наиболее конкурентоспособным видом транспорта. Это кратчайший и наиболее доступный маршрут для перевозки грузов между Азией и Европой. По словам экспертов по логистике, поезд вмещает двадцать 40-футовых контейнеров общей вместимостью 80 тысяч тонн. Железнодорожный маршрут значительно снизит стоимость перевозки товаров из Пакистана в Турцию, которая обычно занимает не менее 30 дней по морю. В итоге продолжительность доставки сокращается на семь дней.

Общая протяженность железной дороги, на прохождение которой поезду требуется менее 12 дней, составляет 6540 км, в том числе 2603 км по территории Ирана и 1990 км - по территории Пакистана. "В составе первого грузового поезда из Исламабада были 13 контейнеров с финиками, рисом и розовой солью", - сообщила исламабадский корреспондент Сана Джамал. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши сказал, что железнодорожный коридор "будет играть важную роль в региональной связности, а также способствовать экономической активности в регионе". Он выразил надежду, что по тому же маршруту отправятся и пассажирские поезда.

Маршрут Исламабад - Тегеран - Стамбул был запущен в 2009 году под эгидой Организации экономического сотрудничества (ОЭС), но в 2011 году его работа в Пакистане была приостановлена из-за технических сбоев. В 2020 году на X совещании участники ОЭС решили возобновить работу железнодорожного сообщения в 2021 году.