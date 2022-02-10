Школьники в Кабардино-Балкарии вернутся за парты 14 февраля

10 фев. 21:27

В школах Кабардино-Балкарии решили не продлевать неплановые каникулы, связанные с эпидемиологической обстановкой. Учеба возобновится с 14 февраля, пишет "Интерфакс".

"Внеплановые каникулы для учащихся 1-8 и 10 классов не будут продлены. Уже с понедельника учебный процесс в школах республики возобновится в очной форме в полном объеме", - сообщили в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи республики.

С 14 февраля очные занятия также возобновятся в колледжах КБР.

Напомним, внеплановые каникулы начались в республике 26 января.