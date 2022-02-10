В США ждут нового разговора Блинкена и Лаврова

10 фев. 21:18

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров запланировали новый разговор. Об этом сообщила в четверг американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Госсекретарь Блинкен на прошлой неделе говорил с российским министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют поговорить вновь", - заявила она в интервью телеканалу CNN.

Постпред добавила, что США готовы продолжать дипломатические контакты с Россией, Вашингтон "держит открытыми двери для связи с российской стороной".

Телефонный разговор Лаврова и Блинкена состоялся 1 февраля, в США его оценили как профессиональный и достаточно откровенный. В российском МИД сообщили, что Лавров призвал США заставить Киев выполнять Минские соглашения, а не поставлять в страну оружие.