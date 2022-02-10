Население Турции приблизилось к 85 млн

10 фев. 20:59

Население Турции за год увеличилось на 1 065 911 человек и приблизилось к 85 млн. Об этом сообщили в Институте статистика Турции.

По его данным, в настоящее время в республике проживают 84 680 273 человек. При этом 50,1% из них составляют мужчины

В институте отметили, что ежегодный прирост населения на 1 тыс человек увеличился с 5,5 до 12,7.

Количество иностранцев, проживающих в Турции, выросло на 458 626 человек и теперь превышает 1,7 млн.

Самым населенным городом по-прежнему является Стамбул, где проживает более 15,8 млн человек.

