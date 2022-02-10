Глава МИД Великобритании "отнесла" Ростов и Воронеж к Украине

10 фев. 20:42

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ошибочно посчитала Ростов и Воронеж частью Украины.

В ходе сегодняшних переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым она усомнилась в том, что суверенитет России распространяется на Ростовскую и Воронежскую области.

В свою очередь, Лавров отметил, что российские военные находятся на территории своей страны и не нарушают никаких норм и уставов. Он также поинтересовался у британской коллеги, признает ли Великобритания суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - сказала Лиз Трасс.

Ситуацию разрулила британский посол в Москве Дебора Боннерт, которая быстро разъяснила главе МИД, что это российские регионы, передает Лента.ру.

Позднее в посольстве Великобритании уточнили, что Лиз Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, думала, что речь идет об Украине. "Лиз Трасс уже обсудила этот вопрос сегодня вечером. Она сказала: "В ходе встрече мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области являются частью суверенной России", - приводится слова министра в сообщении, размещенном в Telegram-канале британского посольства.