В Грузии по-новому посчитали инфляцию

10 фев. 20:31

Инфляция в Грузии составила 12,7%, следует из расчетов по евростандартам. Согласно международным стандартам, инфляция составила 13,9%.

В странах ЕС для расчета инфляции используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ) и он является важным индикатором ценовой стабильности. Национальная служба статистики Грузии начала публиковать новый показатель, согласно ему, годовая инфляция в январе 2022 года составила 12,7%. Обычно в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, такой метод говорит, что инфляция составила в 13,9%.

Главное отличие методов в расчете веса потребительской корзины: по ГИПЦ это расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, по ИПЦ - только расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.

"Гармонизированный индекс потребительских цен является дополнительным аналитическим показателем и будет использоваться для обеспечения международной сопоставимости", - пояснили в службе статистики. Теперь в Грузии публиковаться будут показатели, рассчитанные по двум методам.