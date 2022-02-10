Израиль может заключить мягкий союз с Турцией, Азербайджаном, Узбекистаном и Казахстаном

Постепенно налаживая связи с Анкарой, Израиль может сделать выбор в пользу мягкого дипломатического союза с Турцией, Азербайджаном, Узбекистаном и Казахстаном, пишет Al-Monitor.

3 февраля посол Израиля в Вашингтоне Майкл Герцог встретился с турецким послом с Хасаном Муратом Мерджаном, соратником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Дипломаты встретились на ужине, организованном азербайджанским послом в Вашингтоне, Хазаром Ибрагимом, который также пригласил посланников из Узбекистана и Казахстана. Встреча оказалась беспрецедентной. Израиль поддерживает дипломатические связи со всеми четырьмя странами, но напряженность в отношениях сохраняется.

С Турцией взаимопонимание находится на невысоком уровне уже более десяти лет, хотя в последние месяцы турецкое руководство предпринимает попытки изменить ситуацию. Президент Реджеп Тайип Эрдоган дважды звонил президенту Израиля Ицхаку Герцогу: в первый раз, чтобы поздравить его с назначением, а второй, чтобы выразить соболезнования по поводу смерти его матери. Узнав, что турецкий лидер заразился коронавирусом, Герцог позвонил ему, чтобы пожелать скорейшего выздоровления. В последние дни Эрдоган не раз говорил о том, что в следующем месяце ожидает визит Герцога в Анкару.

Отношения Израиля с Азербайджаном исключительно теплые на протяжении многих лет. После 44-дневной войны 2020 года и обвинений со стороны Армении в том, что Израиль снабжал Азербайджан ударными дронами и другими вооружениями, контакты оказались под пристальным вниманием общественности.

Отношения Израиля с Узбекистаном крайне важны в связи с близостью страны к Ирану. Кроме того, еврейское сообщество в Узбекистане - одно из старейших в мире. В последние годы обе страны сотрудничают по ряду проектов. В качестве жеста дружбы и поддержки израильский посол в Узбекистане Зехавит Бен-Хиллель передал большую партию медицинского оборудования для борьбы с COVID-19 в детскую больницу в Ташкенте.

Казахстан также важен для Израиля со стратегической точки зрения. Обе страны поддерживают тесные контакты в сфере обороны и разведки. Недавно назначенный посол Израиля в Казахстане, Эдвин Ябо, отметил 30-летие двусторонних дипломатических связей.

Малкольм Хенляйн, глава Конференции президентов ведущих американских еврейских организаций, был одним из организаторов встречи: он заранее обсудил возможность ее проведения со всеми участниками. Его цель - создать мягкий дипломатический альянс в сфере культурного обмена и сохранения еврейского наследия в Центральной Азии. Когда сотрудничество будет налажено, все пять стран смогут продвигаться вперед и в рамках более амбициозных многосторонних торговых и энергетических проектов, а также в сфере безопасности.

Для Израиля эта идея может оказаться интересной. Укрепление отношений с Азербайджаном, Узбекистаном и Казахстаном имеет стратегическое значение как из-за Ирана, так и ввиду необходимости решения таких вопросов, как покупка нефти, продажа оборудования для обеспечения безопасности и укрепление торговых отношений. Включение Турции в предполагаемый альянс также важно. За счет этого у Израиля появится возможность протестировать понять, насколько искренне Анкара стремится к сближению.

8 февраля заявления и дружеские телефонные разговоры двух президентов оказались под угрозой. Отвечая на вопросы журналистов, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал: ”Любой шаг в направлении сближения с Израилем, любая нормализация будет предприниматься не за счет нашей позиции в отношении палестинского дела, как это происходит в других странах”. Очевидно, министр имел в виду соглашения, подписанные между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.