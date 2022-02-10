В США допустили очередные переговоры Путина и Байдена

10 фев. 19:53

США допускают проведение очередных переговоров между президентом страны Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.



При этом она подчеркнула, что это должно произойти "при правильных обстоятельствах".



"Мы держим двери для коммуникации с русскими открытыми. Как вы знаете, госсекретарь Блинкен только на прошлой неделе говорил с министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют поговорить снова", - цитирует американского постпреда РИА Новости.