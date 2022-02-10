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В США допустили очередные переговоры Путина и Байдена

В США допустили очередные переговоры Путина и Байдена

США допускают проведение очередных переговоров между президентом страны Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
 
При этом она подчеркнула, что это должно произойти "при правильных обстоятельствах".
 
"Мы держим двери для коммуникации с русскими открытыми. Как вы знаете, госсекретарь Блинкен только на прошлой неделе говорил с министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют поговорить снова", - цитирует американского постпреда РИА Новости.

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