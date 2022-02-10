Путин и Токаев обсудили вопросы сотрудничества и протесты в Казахстане

10 фев. 19:46

В четверг, 10 февраля, в Москве состоялась встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Переговоры продлились более 3,5 часов.

Главы государств поговорили о перспективах дальнейшего развития двусторонних союзнических отношений, интеграционном сотрудничестве на евразийском пространстве и актуальных международных проблемам.

В частности, во время протокольной части беседы президенты обсудили протесты, которые прошли в Казахстане в январе 2022. Путин отметил, что республика стала жертвой международных банд, однако благодаря твердой позиции президента Токаева и решительной поддержке России, всех союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) удалось в самый короткий срок взять ситуацию под контроль, восстановить закон, порядок, вернуть на казахстанскую землю мир и спокойствие.

Российский лидер также обратил внимание на то, что Токаев делает все, чтобы обстановка в стране окончательно нормализовалась, и жизнь в стране вернулась в стабильное русло, а ее население поддерживает курс руководства на решение масштабных задач.

Говоря об обстановке на континенте, президент Казахстана заметил, что республика поддерживает точку зрения России о неделимости безопасности в Евразийском регионе, этот принцип был зафиксирован в декларации, подписанной по итогам астанинского форума ОБСЕ в 2010 году. "Хочу подчеркнуть, что в целом наши позиции и подходы остаются неизменными. РФ играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности <...> в нашем регионе", - цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, Путин поведал, что переговоры гарантиям безопасности с европейскими и американскими партнерами проходят и в открытом, и в закрытом режимах, а также добавил, что Россия готовит ответ и для НАТО, и для США.

Помимо этого, глава российского государства выразил уверенность, что взаимодействие России и Казахстана будет и далее расширяться, поскольку для этого есть объективные условия. Он напомнил, что в 2022 году государства будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, которые построены на принципах надежной взаимоподдержки, уважения и учетов интересов друг друга.

Путин подчеркнул, что Россия и Казахстан являются ключевыми экономическими партнерами. "Даже в условиях не отступающей пандемии коронавируса COVID-19 двусторонний товарооборот растет, причем растет устойчивыми темпами и по итогам прошлого года достиг $25,6 млрд", - сказал президент РФ.

Лидеры двух стран также обсудили укрепление военно-технического сотрудничества между странами. Путин добавил, что Россия продолжит оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов в вузах Минобороны России и других силовых ведомств.