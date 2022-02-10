"Спутник V" начнут производить в Египте в течение полугода

10 фев. 20:08

Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Египте будет запущено в течение полугода.

"Завершается процесс передачи технологий, производственные образцы отправлены в Россию на экспертизу, приближается финальный этап запуска производства после окончательного одобрения препарата египетским фармрегулятором - Управлением лекарственных средств. На все это отводится шесть месяцев", - рассказали в четверг в аппарате председателя совета директоров компании Minapharm, пишет ТАСС.

Компания Minapharm подписала с РФПИ соглашение о локализации производства около года назад.