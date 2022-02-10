В США за членами Конгресса шпионит "полиция гаспачо"

10 фев. 19:32

Член Конгресса США Марджори Грин (Республиканская партия) перепутала гестапо с гаспачо, обвиняя спикера палаты Нэнси Пелоси (Демократическая партия).

"У нас есть полиция гаспачо Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами Конгресса, шпионит за нашей законодательной работой, за нашими сотрудниками и американскими гражданами", - заявила она в интервью телеканалу One America News.

Гаспачо - холодный испанский суп, не имеющий отношения к политической полиции в нацистской Германии.

Осознав ошибку, Грин попыталась отшутиться в Twitter: "Никакого супа тем, кто незаконно шпионит за членами Конгресса. Они будут отправлены в гуляш".