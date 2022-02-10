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Курорты Ставрополья превратятся в особые экономические зоны

Курорты Ставрополья превратятся в особые экономические зоны

В Ставропольском крае в 2022 году будут созданы четыре особые экономические зоны (ОЭЗ).

"Эти площадки развития курортной инфраструктуры предполагается разместить в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске. Ожидается, что процесс формирования курортных ОЭЗ в крае завершится в текущем году", - сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья в четверг.

Соответствующие документы поступят Минэкономразвития РФ к концу мая.

Создание курортных ОЭЗ ведется в рамках комплексной программой по развитию Кавказских Минеральных Вод, рассчитанной до 2030 года.

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