Вьетнам открывается для непривитых россиян

10 фев. 19:05

Вьетнам открыл въезд для россиян с сертификатом о перенесенном ковиде.

"C 9 февраля въезд во Вьетнам разрешен не только полностью вакцинированным, но и переболевшим коронавирусом гражданам России (без вакцинации)", - сообщает АТОР со ссылкой на туроператора ANEX Tour.

Российский сертификат переболевшего во Вьетнаме признается в течение шести месяцев. Это же правило распространяется на переболевших подростков 14-18 лет. Детям в возрасте 12-14 лет въезд запрещен.

Напомним, граждане России с 21 февраля смогут оформить сертификат о перенесенном ковиде на основании положительного теста на антитела.