Путин объяснил свои слова "моя красавица" в отношении Украины

10 фев. 18:59

Президент России Владимир Путин объяснил свои слова про Украину, сказанные после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Глава государства отметил, что слова фраза "нравится, не нравится - терпи, моя красавица" не имели "личного измерения".

"Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения", - пояснил президент РФ.

Путин акцентировал внимание на том, что слова про Украину, Минские соглашения и "красавицу" касались только того, что договоренности нужно выполнять.

"Когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности в том числе и самой Украины, то, мне кажется, что это не тот формат", - цитирует российского лидера ТАСС.

Он отметил, что если страна взяла на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права, в резолюции Совбеза ООН, то все нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать.