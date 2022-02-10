Азербайджан и Турция снимут фильм о 44-дневной войне в Карабахе

10 фев. 18:44

Турецкие и азербайджанские кинематографисты планируют летом приступить к съемкам совместного полнометражного художественного фильма о 44-дневной Отечественной войне Азербайджана.

Режиссером картины выступит Селахаттин Санджакли, одну из главных ролей исполнит турок Эртугрул Шакар, известный по сериалу "Долина Волков".

"Сейчас мы находимся на стадии разработки проекта - проводим встречи с азербайджанской стороной, определяем точные локации. Фильм будет посвящен 44-дневной Отечественной войне, освобождению города Шуша от армянской оккупации. Мы с глубоким уважением чтим память шехидов и желаем скорейшего выздоровления ветеранам 44-дневной Отечественной войны", - рассказал режиссер на пресс-конференции в Киноцентре "Низами" в Баку.

Турецкий актер признался, что впервые приехал в Азербайджан, но ощущает себя как дома.

"Проект нашего фильма - это история о людях, которые около 30 лет жили в тоске по родным землям, о людях смелых, мужественных, освободивших от оккупации свою исконную землю, о патриотах, безгранично любящих Родину, о тех, кто вписал героическую страницу в современную историю Азербайджана", - поделился он.

"Что касается предстоящего фильма, то съемочная группа будет состоять из представителей Турции и Азербайджана. И это касается не только актеров, но и технического состава фильма. Будет проведен кастинг и мы определим исполнителей главных ролей", - отметил продюсер проекта Ялчин Чобан.