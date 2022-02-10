Чечня просит дать ей возможность переименовывать суды

10 фев. 18:40

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании четырех районных судов Грозного. Документ опубликован в электронной базе данных Федерального Собрания.

По мнению чеченских депутатов, Ленинский районный суд Грозного следует переименовать в Ахматовский, Октябрьский - в Байсангуровский, Старопромысловский - в Висаитовский, а Заводской - в Шейх-Мансуровский.

Нынешние названия этим судам в декабре 2020 года присвоила Грозненская городская дума. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что эти название создают неудобства для граждан. "В целях упорядочения работы органов судебной системы Чеченской Республики возникла необходимость решения вопроса о приведении наименований районных судов города Грозного в соответствие с новыми наименованиями территориальных единиц города", - приводит текст документа ТАСС.

Авторы инициативы также отмечают, механизм переименования судов законодательством не предусмотрен, а просто упразднить старые районные суды и создать вместо них новые - сложная процедура.