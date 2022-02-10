Трамваи вернутся на улицы Ташкента

10 фев. 18:20

В столице Узбекистана планируют возобновить трамвайное движение.

«Мы планируем вернуть трамваи в Ташкенте», – заявил президент республики Шавкат Мирзиеев в четверг ходе своего визита в Самаркандскую область.

В настоящее время трамваи, ранее закупленные для Ташкента, курсируют в Самарканде.

По словам главы государства, поступает множество обращений от граждан по данному вопросу. Ожидается, что возобновление трамвайного движения в Ташкенте решит проблему с общественным транспортом.

Трамваи в Ташкенте ходили 115 лет, в 2016 году этот вид транспорта исчез из города.