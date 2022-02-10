Вертолет в Сочи ищет монаха, его унесло течением реки

10 фев. 18:10

В Сочи монах переходил вброд горную реку, однако его унесло течением, поисками занимаются спасатели, задействован вертолет.

ЧП произошло 9 февраля, в этот день река Безымянка, которую обычно можно перейти едва замочив ноги, поднялась до полутора метров из-за сильных осадков. Реку переходили четыре монаха, одного из них унесло течением. К спасателям обратился послушник монашеского скита, расположенного в горном селе Аибга. Он рассказал о случившемся и о том, что самостоятельные поиски результатов не принесли

В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС сообщили, что к месту происшествия на внедорожнике были отправлены 11 спасателей, однако автомобиль не смог проехать - дорогу перегородил сель длиной около 300 метров. Было принято решение задействовать вертолет Ка-32, в настоящее время обследуется береговая полоса и русло реки Безымянка до ее слияния с рекой Псоу.