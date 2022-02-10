10 фев. 17:59

НАТО пообещала оказывать Украине практическую и политическую помощь. Об этом после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил на своей странице в социальной сети в Twitter генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Поговорил с президентом Зеленским о концентрации российских войск вокруг Украины и на ее территории (Крым - прим. ред.). НАТО будет продолжать оказывать практическую и политическую помощь нашему очень ценному партнеру", - обратил внимание глава НАТО.

Он также отметил, что Североатлантический альянс продолжает "призывать Россию к деэскалации и продвижению по пути диалога и поисков мирного решения".