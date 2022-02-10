Нарышкин рассказал, признает ли Россия талибов

10 фев. 17:56

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что пока Россия в отношении снова пришедшего к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) занимает наблюдательную позицию.

Талибам (движение "Талибан" запрещено в РФ) делом придется доказывать свою позитивную трансформацию, заявил Нарышкин.

"Соседи Афганистана - Россия, Китай, Иран, Турция занимают наблюдательную позицию. Талибам делом придется доказывать свою позитивную трансформацию", - заявил глава СВР в интервью газете "Московский комсомолец".

Нарышкин отметил, что талибы не скрывают, что намерены строить исламское государство на основе шариата, однако декларируют, что "будут применять в чем-то более цивилизованные, терпимые подходы к иноверцам, приверженцам светского образа жизни", а также не станут поддерживать радикальные и террористические группировки.