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Чемпионат России по футболу могут расширить до 18 команд

Чемпионат России по футболу могут расширить до 18 команд

Чемпионат России по футболу могут расширить до 18 команд. Обсуждение данного вопроса состоится на общем собрании лиги или на совещании по видеосвязи.

По данным "РБ Спорт", речь идет о расширении с сезона 2023/24. Аргументация шага связана с позицией
Российского футбольного союза (РФС) и Российской Премьер-Лиги (РПЛ) о необходимости увеличения количества матчей.

Напомним, на состоявшемся в январе 2020 года общем собрании РПЛ уже было принято решение о необходимости расширения. Тогда за увеличение количества команд выступили 14 клубов из 16. Против высказались "Зенит" и "Спартак".

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