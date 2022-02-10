10 фев. 17:51

Чемпионат России по футболу могут расширить до 18 команд. Обсуждение данного вопроса состоится на общем собрании лиги или на совещании по видеосвязи.

По данным "РБ Спорт", речь идет о расширении с сезона 2023/24. Аргументация шага связана с позицией

Российского футбольного союза (РФС) и Российской Премьер-Лиги (РПЛ) о необходимости увеличения количества матчей.

Напомним, на состоявшемся в январе 2020 года общем собрании РПЛ уже было принято решение о необходимости расширения. Тогда за увеличение количества команд выступили 14 клубов из 16. Против высказались "Зенит" и "Спартак".