Турция продолжает пытаться "снизить напряженность между Россией и Украиной"

10 фев. 17:44

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой указал, что Анкара не оставляет попыток снизить напряженность между Москвой и Киевом.

"Президент Эрдоган заявил, что [Турция] внимательно следит за напряженностью между Россией и Украиной, и отметил, что [Турция] продолжает свои попытки снизить напряженность", - сообщили в администрации Эрдогана в четверг.

Также Эрдоган и Дуда обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений. Турецкий лидер заявил о желании развивать отношения двух стран "во всех областях и увенчать стратегическое партнерство созданием механизма совета стратегического сотрудничества высшего уровня".

Напомним, в Москве утверждения о возможном вторжении России на Украину, звучащие на Западе, оценивают как пустые и безосновательные.