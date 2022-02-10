Российская разведка знала о подготовке январских событий в Казахстане

10 фев. 17:34

У Службы внешней разведки России (СВР) были сведения о подготовке событий в Казахстане в начале января 2022 года. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

"Конечно, были", - сказал он в интервью "Московскому комсомольцу",

Нарышкин отметил, что СВР располагала сведениями, что в страны Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ (запрещена в России) и других террористических организаций. "Это не было секретом ни для нас, ни для спецслужб этих государств", - добавил директор СВР.

Напомним, в начале 2022 года в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. Постепенно они переросли в массовые беспорядки. Согласно последним данным, в ходе протестов погибли 225 человек, пострадали около 4,6 тыс человек.