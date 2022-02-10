В ОПЕК ожидают, что спрос на нефть в 2022 году превысит докризисные показатели

10 фев. 17:17

ОПЕК сохранила прогноз по росту глобального спроса на нефть в 2022 году на уровне 4,2 млн б/с.

В организации незначительно повысили оценку роста по итогам 2021 года, исходя из данных по США, до 5,7 млн б/с. Из февральского отчета ОПЕК следует, что по итогам прошлого года спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, увеличился на 3,1 млн б/с, в странах ОЭСР - на 2,6 млн б/с, где лидером по росту потребления стали США - на 1,6 млн б/с.

В 2022 году, согласно прогнозу, это соотношение составит 1,8 млн б/с и 2,3 млн б/с соответственно.

В ОПЕК отметили, что рост спроса на нефтепродукты, особенно на дизель, связан с ростом промышленной активности и постепенным восстановлением авиаперевозок.

По оценкам ОПЕК, спрос по итогам 2021 года спрос составил 96,6 млн б/с, в 2022 году, согласно прогнозам, он увеличится до 100,8 млн б/с, что на 0,7 млн б/с выше показателей допандемийного 2019 года.