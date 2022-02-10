Олимпиада в Пекине: итоги седьмого дня

10 фев. 17:01

В Пекине завершился седьмой день зимних Олимпийских игр. В четверг были разыграны восемь комплектов медалей в шести видах спорта: фигурном катании; конькобежном спорте; сноуборде; лыжных гонках; горных лыжах; санном спорте.



Американский фигурист Натан Чен завоевал золотую медаль в одиночном катании. Второе и третье места заняли представители Японии Юма Кагияма и Шома Уно.

Обладателем награды высшей пробы в конькобежном спорте среди женщин стала представительница Нидерландов Ирен Схаутен. Серебряная медаль досталась канадке Изабеле Вайдеман, бронзовая на счету Мартины Сабликовой из Словакии.

"Золото" в сноуборд-кроссе среди мужчин завоевал австрийский спортсмен Алессандро Хеммерле. "Серебро" досталось Элиоту Грондену (Канада), "бронза" итальянцу Омару Визинтин. В дисциплине "хаф-пайп" среди женщин лучший результат показала американка Хлоя Ким. Второе место заняла Керо Кастеллье (Испания), третье – Сена Комита (Япония).

Американские сноубордисты Эшли Колдуэлл, Кристофер Лайллис, Джастин Шенефельд стали победителями в акробатическом командном миксте. Вторыми в этой дисциплине стали китайцы, замкнула тройку призеров сборная Канады.

В соревнованиях по горным лыжам среди мужчин сильнее всех выступил Йоханес Штрольц (Австрия). Серебряным призером стал норвежец Александр Кильде, бронзовым – канадец Джеймс Кроуфорд.

В лыжных гонках среди женщин не было равных Терезе Йохауг из Норвегии. "Серебро" и "бронза" остались за представителями Финляндии – Кертту Нисканен и Кристой Пярмякоски.



На данный момент в медальном зачете лидирует Норвегия (5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали). На втором месте располагается Германия (5-3-0), на третьем – США (4-5-1). Сборная России находится на девятом месте. В активе россиян ( 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых наград.