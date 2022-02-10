Опасное хобби: житель Дагестана делал боевые пистолеты у себя дома

10 фев. 16:54

В Кайтагском районе полицейские пресекли работу подпольной мастерской по изготовлению оружия, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне во время операции "Оружие" и обыска по ранее возбужденному уголовному делу по ч.1 ст.222 УК РФ в селе Маджалис, в доме 50-летнего местного жителя нашлась подпольная мастерская, где производилось боевое огнестрельное оружие.

Цех был оборудован в подсобном помещении. В нем были найдены и изъяты самодельный револьвер калибра 5,6 мм, самодельный гладкоствольный пистолет 16 калибра, заготовки стволов калибра 5,6 мм, напильники по металлу, тиски, специальные станки, сверла и метчики.

На допросе хозяин мастерской рассказал, что делал оружие для личных целей, в качестве хобби. Правда это или нет - выяснят правоохранители.