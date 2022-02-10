Время изоляции и карантина для больных и контактных сократили в Грузии

10 фев. 16:38

Сроки изоляции и карантина по коронавирусу сокращены в Грузии - такое решение принял Минздрав Грузии.

Карантин длительностью в шесть дней вводится для инфицированных работников медучреждений, школ, МВД, Минюста и Минобороны, Службы госбезопасности, прокуратуры, Службы доходов и Следственной службы Минфина при условии дефицита персонала.

Кроме того, болезнь должна проходить бессимптомно или в легкой форме, в последние 24 часа не должно быть никаких симптомов, к моменту окончания карантина экспресс-тест должен дать отрицательный результат, передает Sputnik Грузия.

Для прочих бессимптомных или легких пациентов срок изоляции уменьшается с восьми до семи дней, в последние сутки также не должно наблюдаться никаких симптомов.

При тяжелой и средней тяжести заболевания срок карантина остается десятидневным, в последние сутки состояние должно резко улучшиться, окончательное решение остается за врачом.

Уменьшаются сроки изоляции также для контактировавших с инфицированными, а также для непривитых и не полностью вакцинированных людей, - с восьми до пяти дней.

Для каждой категории лиц также установлены сроки, в течение которых они обязаны носить маску.