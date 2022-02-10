Выдачу прав необученному "водителю" пресекли в Сурхандарьинской области

10 фев. 16:25

Инструктор частной автошколы был пойман с поличным при получении взятки за выдачу водительских прав в Сурхандарьинской области. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.

По предварительным данным, задержанный обещал за определенную сумму помочь З.Е. получить права без обучения.

Для этого инструктор рассчитывал подключить своих знакомых в другой автошколе - права были бы "готовы" всего за 15 дней.

Мужчину задержали при получении 3,1 млн сумов (порядка $300), открыто уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.