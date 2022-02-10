Автолюбителя, сбившего трех пешеходов и сбежавшего, поймали в Алматинской области

10 фев. 16:04

Водителя, сбившего трех пешеходов и уехавшего с места аварии в Алматинской области, задержала полиция. Об этом рассказали в правоохранительных органах Казахстана.

Авария произошла 7 февраля около 22:40. Неизвестная автомашина наехала на молодых людей 2003, 2004, 2005 годов рождения, один из них умер на месте ДТП, выживших пешеходов госпитализировали в Илийскую районную больницу.

Вскоре полицейские установили подозреваемого, которым оказался 34-летний местный житель, перемещавшийся на Daewoo Nexia, передает Sputnik Казахстан.

"Подозреваемый помещен под стражу в ИВС. Расследование проводится по ч.3 ст.345 Уголовного кодекса", - сообщил начальник отдела дознания Илийского районного управления полиции Бауржан Кабдулданов.

В Алматинском областном управлении здравоохранения сообщили, что госпитализирован только один из пострадавших - с серьезными травмами, другому предписано амбулаторное лечение.