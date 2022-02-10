Определены дата и место проведения заседания СМИД СНГ

10 фев. 15:55

Директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов заявил, что заседание Совета министров иностранных дел Содружества пройдет 13 октября в Нур-Султане.

Он также отметил, что ряд мероприятий по линии СНГ в текущем году примет Нур-Султан, поскольку Казахстан является председателем в этом году.

"Прежде всего, речь идет о встрече глав правительств в мае, а также намеченном там же 14 октября саммите Содружества, накануне которого по традиции состоится заседание Совета министров иностранных дел (13 октября)", - приводит слова Евдокимова РИА Новости.