Движение поездов остановили на одной из веток метро в Москве

Поезда не ходят по участку Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) ветки метро в Москве, об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Нет движения поездов от станции "Выхино" до станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии (7)", - пояснили в ведомстве.
В обратном направлении поезда все-таки курсируют, но интервалы движения увеличены.
По данным источника "Интерфакса", на станции "Текстильщики" сломался состав. В Дептрансе подтвердили, что ЧП связано с проверкой поезда.