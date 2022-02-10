Движение поездов остановили на одной из веток метро в Москве

10 фев. 15:48

Поезда не ходят по участку Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) ветки метро в Москве, об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Нет движения поездов от станции "Выхино" до станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии (7)", - пояснили в ведомстве.

В обратном направлении поезда все-таки курсируют, но интервалы движения увеличены.

По данным источника "Интерфакса", на станции "Текстильщики" сломался состав. В Дептрансе подтвердили, что ЧП связано с проверкой поезда.