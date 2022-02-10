На склоне Эльбруса установят гигантские снежные скульптуры

10 фев. 15:43

На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии откроется выставка снежных скульптур, говорится в сообщении пресс-службы АО "Кавказ.РФ".

Уточняется, что в настоящее время над созданием большеразмерных фигур из снега работают скульпторы со Ставрополья. "Снежный морж поселится на Эльбрусе, и не только он, еще кит, медведь и лиса", - говорится в сообщении.

Выставка снежных скульптур откроется в субботу на высоте 3 500 м.

В день открытия посетители смогут пообщаться с мастерами, узнать секреты работы со снегом, а также попробовать свои силы.