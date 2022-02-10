Ехавший мимо полицейский задержал убийцу в Махачкале

10 фев. 15:34

Правоохранитель, оказавший свидетелем убийства, задержал подозреваемого в Махачкале. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

В полицию поступил сигнал о том, что сегодня около 11:00 во дворе дома по улице Ирчи Казака было совершено убийство.

По предварительным данным, 46-летний житель пригородного поселка в ходе возникшей ссоры нанес множественные ножевые ранения 34-летнему жителю столицы.

"Полицейский, проезжавший мимо и ставший свидетелем произошедшего, незамедлительно задержал подозреваемого", - отметили в управлении.

Раненый умер по дороге в больницу.

Выясняются обстоятельства трагедии, собранный материал передадут в СУ СКР по Дагестану.