Учительница потеряла полмиллиона рублей, чтобы спасти их, в Северной Осетии

10 фев. 15:20

Учительница лишилась более чем полумиллиона рублей из-за телефонных мошенников в Пригородном районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонили с неизвестного номера якобы из службы безопасности банка и сообщили о необходимости защитить ее деньги от несанкционированного списания.

"Женщина самостоятельно перевела свыше 500 тыс рублей с банковской карты через банкомат на телефонные номера и расчетный счет, продиктованные неизвестным. Звонивший пояснил, что данная операция производится для сохранения денежных средств", - отметили в полиции.

Однако спустя некоторое время собеседник перестал выходить на связь, педагог поняла, что попалась на уловки дистанционного мошенника, и заявила в полицию.

Учительница признала, что была осведомлена о мошеннических действиях от правоохранителей, из специальных памяток и СМИ.

Идет доследственная проверка, личность и местонахождение злоумышленника устанавливаются.