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В Кисловодске вновь заработала Нарзанная галерея

В Кисловодске вновь заработала Нарзанная галерея

Нарзанная галерея, которая входит в число старейших памятников архитектуры Кисловодска, возобновила работу после капитального ремонта, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Одна из главных достопримечательностей Кисловодска возобновляет работу в прежнем режиме и начинает прием посетителей", - сказал он.

В здании галереи было отремонтировано напольное покрытие, стены и потолок питьевого зала, также был выполнен ремонт каптажа административного блока.

Моисеев подчеркнул, что Нарзанная галерея – один из самых знаковых памятников архитектуры, находящихся на территории Кисловодска.

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