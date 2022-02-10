В Кисловодске вновь заработала Нарзанная галерея

10 фев. 15:10

Нарзанная галерея, которая входит в число старейших памятников архитектуры Кисловодска, возобновила работу после капитального ремонта, сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Одна из главных достопримечательностей Кисловодска возобновляет работу в прежнем режиме и начинает прием посетителей", - сказал он.

В здании галереи было отремонтировано напольное покрытие, стены и потолок питьевого зала, также был выполнен ремонт каптажа административного блока.

Моисеев подчеркнул, что Нарзанная галерея – один из самых знаковых памятников архитектуры, находящихся на территории Кисловодска.