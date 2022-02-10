Жительница Малгобека понесет уголовную ответственность за попрошайничество дочери

10 фев. 15:08

Уголовное дело открыто против жительницы Малгобека, вовлекавшей свою дочь в попрошайничество. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ингушетии.

Третьего февраля во время оперативно-профилактических мероприятий оказалось, что мать вовлекает свою несовершеннолетнюю дочь в попрошайничество.

Выяснилось, что раньше женщина привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей).

Сейчас на нее открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 151 УК РФ (вовлечение родителем несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).