Токаев в Кремле: Россия и Казахстан – соседи от Бога

10 фев. 14:30

В Кремле началась встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева. Перед началом переговоров главы государств обменялись рукопожатиями, обнялись и заняли места в креслах у камина.

Открывая встречу, российский лидер констатировал, что Казахстан в январе текущего года стал жертвой международных банд.

"Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны", - заявил президент, подчеркнув, что в настоящее время Казахстан уверенно и твердо стоит на ногах, но республике необходимо приложить немало усилий для восстановления последствия митингов.

"Ситуация восстановлена, как вы знаете, Россия, как одна из стран ОДКБ, в соответствии со статьей 4 договора подставила плечо Казахстану. Но, конечно, главную роль сыграло руководство самого Казахстана, преданное своему делу, присяге и народу Казахстана", - добавил Путин.

Токаев, в свою очередь, заявил, что январские погромы были тщательно подготовленной операцией международных террористов, их цель заключалась в подрыве конституционного строя и госперевороте.

"Действительно, была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью прежде всего подрыва конституционного строя и, конечно же, совершения госпереворота", - сказал он, отметив помощь России в урегулировании ситуации в стране.

Также казахстанский лидер сообщил, что все причастные к погромам в Казахстане будут наказаны. Кроме того, он рассказал, что переживает из-за большого количества жертв.

"К сожалению, произошло очень много жертв, я сам переживаю из-за этого, выразил соболезнование родным и близким погибших. По каждому случаю ведется расследование, следствие, конечно же, виновные будут наказаны, обнаружены и, самое главное, привлечены к ответственности", - добавил он.

Далее глава республики подчеркнул, что Казахстан и Россия являются "соседями от Бога", а также заявил, что планируется и далее развивать двусторонние отношения.