С ножом к горлу: пассажир агрессивно требовал билет на самолет в аэропорту Еревана

10 фев. 14:33

Пассажир требовал билет на самолет, угрожая ножом, в аэропорту "Звартноц" в Ереване, сообщение о ЧП распространила пресс-служба полиции Армении.

Оно случилось накануне около 17:00. Дежурные сотрудники линейного отдела полиции заметили, что у кассы на четвертом этаже происходит что-то странное.

Оказалось, что вооруженный ножом мужчина угрожает сотруднице одной из авиакомпаний, требуя дать ему билет на самолет, передает Sputnik Армения.

Агрессивный 28-летний пассажир был задержан и доставлен в отделение, открыто уголовное дело.