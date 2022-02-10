Почему Пашинян проглотил "пилюлю" Лукашенко, зачем будущий президент Армении игнорирует оппозицию, как правительство делает разрушенную экономику проблемой населения - Анализ армянских СМИ за 4-10 февраля

Вся Армения обсуждает и возмущается заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко, который, говоря о перспективах присоединения новых стран к Союзному государству России и Белоруссии, со всей непосредственностью заявил: "Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели, Никол Воваевич это увидел".

"Бацькина" пилюля для Пашиняна

Представители оппозиции, политологи, да и простые граждане Армении уже несколько дней обсуждают и возмущаются заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в интервью Владимиру Соловьеву заявил, что Армении некуда деться от присоединения к Союзному государству, пишет газета "Жоховурд". "Никол Воваевич, однако, никак не отреагировал на заявление белорусского коллеги, оставив это на МИД или парламентскую фракцию "Гражданский договор". Депутаты "Гражданского договора", которые, услышав заявление Лукашенко, поспешили атаковать главную политическую трибуну страны и дать ему "адекватный ответ", накануне изменили свое отношение и стали более любезными. "Такие инциденты случаются, и мы, и МИД уже отреагировали на это, так что тему можно считать закрытой", - сказал в разговоре с нами один из депутатов "Гражданского договора".

У Пашиняна, видимо, "изменилась ситуация" - в 2018 году он был возмущен тем, что президент Беларуси после закрытого заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ рассказал послу Азербайджана в Минске о том, что происходило за закрытыми дверями, и заявил, что удивлен тем, как человек, который 30 лет является главой государства, может позволить себе такой шаг. Теперь же Пашинян проглотил белорусскую "пилюлю" - ему уже нечего сказать в ответ Лукашенко", - пишет издание.

Беспристрастность – понятие относительное

В оппозиционных фракциях "Армения" и "Честь имею" принято решение не только не выдвигать кандидата в президенты, но не участвовать в обсуждении вопроса его избрания, чтобы, как отмечается в совместном заявлении блоков, "каким-либо образом не легимизировать выборы", читаем в газете "Грапарак". "Что касается выборов кандидата от "Гражданского договора" Ваагна Хачатуряна, по всей видимости, они состоятся в период очередных заседаний с 1 по 4 марта. Как это ни странно, но предусмотренный Конституцией "беспристрастный" президент до сих пор не выразил готовность встретиться с оппозиционными блоками. Для избрания в первом туре кандидату в президенты нужно получить как минимум голоса 81 депутата. То есть, чтобы провести своего кандидата, правящей фракции в первом туре нужны голоса оппозиции, но поскольку есть также второй и третий тур президентских выборов, где правящая фракция может сама обеспечить необходимое количество голосов, оппозицию даже не пытаются вовлечь в этот процесс. Для нынешних властей Армении не существует вопроса общественной солидарности, в противном случае они попытались бы прийти к консенсусу и сделать так, чтобы оппозиция все же участвовала в избрании президента", - пишет газета.

Власти знают как "выжать" налоги из народа

В Армении с каждым днем дорожают товары первой необходимости и услуги, доходы людей не увеличиваются, а их расходы растут в геометрической прогрессии, - пишет газета "Паст". "Рост цен может быть выгоден именно правительству, - считает председатель Палаты аудиторов Наири Саркисян, поясняя: проблема в сборе налогов. Инвестиции отсутствуют, новые отрасли не открываются, промышленности тоже нет, следовательно, нет и сбора налогов. С другой стороны, есть постоянно растущий государственный долг, который нужно обслуживать. Что делать в ситуации, когда экономика не развивается, инвестиций нет, а генерировать налоги за счет количества и объема невозможно? Единственным вариантом остается собирать налоги за счет роста цен", - рассказал Саркисян. "То же касается также сферы услуг. В конце концов, вода и электроэнергия уже подорожали, вскоре повысится также тариф на газ, а вслед за ними – и уровень бедности.

У меня возникает вопрос: может единственной заинтересованной стороной в повышении тарифов является правительство? То есть в небольшой доле оно распределяет долги на все население и собирает налоги. Но все это оказывает на население двойное действие. С одной стороны, бизнес, который будет больше пользоваться этими услугами - стоимость его продукции или товара повысится, а с другой стороны, население, потребляя эти услуги, тоже вынуждено будет платить за них более высокую цену", - заключил аудитор.

Как "зачистить" ереванскую мэрию

Новоизбранные вице-мэры Еревана в своем окружении заявили, что идут "зачищать" подведомственные им структуры, то есть менять кадры прежнего мэра Айка Марутяна и вообще весь старый кадровый состав, - читаем в газете "Грапарак". "Все трое считают назначения на нынешние должности новой возможностью для самоутверждения. Тем более что получили от начальства соответствующие указания: менять и приводить своих, верных и преданных. Вероятнее всего, изменения сначала произойдут в руководящем составе административных районов Еревана, а затем и непосредственно в аппарате мэрии", – отмечает издание.

Жители Армении потихоньку бегут из страны

По состоянию на 1 января 2022 года постоянное население Армении составляет 2 млн 961 тыс. человек – годом ранее численность постоянного населения страны была на 2,3 тыс. человек больше, в начале 2019 года – на 4,3 тыс. больше, свидетельствуют данные Статистического комитета Армении, - пишет газета "Жоховурд". "Половина из них проживает в столице - численность постоянного населения города Ереван составляет 1 млн 092,7 тыс. человек. Еще в июле прошлого 2021 года показатель численности постоянного населения Армении составлял 2 млн 964,6 тыс. человек, в том числе городского населения – 1 млн. 896,7 тыс. По состоянию на 1 июля 2020 года численность постоянного населения Армении составляла 2 млн 963 тыс. человек, то есть после революции численность населения продолжает снижаться", - пишет газета.

Ален Симонян расстроил депутатов

Одним из самых вероятных кандидатов на пост президента был спикер парламента Ален Симонян, что сильно воодушевило армянских депутатов: они надеялись, что Симонян уйдет из парламента, "развязав им руки". Однако председатель парламента "расстроил" их, заявив самоотвод. "Симонян на заседании правления "Гражданского договора" заявил, что он политический, партийный деятель и не может иметь полностью аполитичной позиции, чего требует Конституция, посему не считает целесообразным выдвижение своей кандидатуры на пост президента", - пишет газета "Паст" со ссылкой на свои источники.

Подруга – лучший заместитель министра

После назначения заместителя министра здравоохранения Армении Геворка Симоняна вице-мэром Еревана должность замминистра стала вакантной, - пишет газета "Грапарак". "Новым заместителем министра здравоохранения страны может стать Вардуи Григорян, ныне занимающая пост главного секретаря ведомства. Новый министр Анаит Аванесян хочет видеть на посту замглавы Минздрава именно Григорян, которую пресса называет ее близкой подругой. По сведениям издания, министр здравоохранения собирается назначить заместителем свою подругу – главного секретаря министерства здравоохранения Вардуи Григорян. "В беседе с нами Григорян сказала, что она не в курсе подобных разговоров, таких предложений она не получала. На вопрос, согласится ли она занять этот пост, если ей предложат, Григорян заявила, что не хочет отвечать на такие вопросы", - пишет автор публикации.

Армянским военнопленным устроили "допрос с пристрастием"

Допрос возвращенных Азербайджаном Армении восьмерых военнопленных проходил довольно напряженно и сложно, - читаем в газете "Жоховурд". "Пока следователи допрашивали их в рамках уголовного дела, возмущенные родственники военнослужащих собрались перед зданием военного следственного управления и пытались разбить окна здания, ситуацию контролировали сотрудники полиции. Родители требовали, чтобы правоохранители поскорее отпустили их детей. По сведениям издания, допрос начался около 15:00 и длился около 7-8 часов. И сейчас важен один вопрос: будут арестованы репатриированные пленные или нет. Наши источники в правоохранительных органах сообщили, что следственный орган пока не предъявил обвинения кому-то из вернувшихся в Армению парней, никого не задержал. А какие новые обстоятельства появятся в дальнейшем по уголовному делу, пока прогнозировать сложно. Хорошо, что пленные вернулись домой.

P.S. Допрос военнопленных в Военном следственном управлении закончился поздно вечером. Нам сообщили, что следственный орган отпустил шестерых из восьми военнопленных, они вернулись домой. А двоих военнослужащих срочной службы перевели в военную полицию для решения вопроса о их дальнейшей службе", - пишет издание.

Рейтинг Пашиняна падает

Служба национальной безопасности, а также различные политические силы периодически проводят опросы общественного мнения, чтобы выяснить реальный рейтинг партий и Никола Пашиняна, - пишет газета "Грапарак". "Эти сведения, как правило, не публикуются, и предназначены для внутреннего использования. По нашим сведениям, недавно такой опрос был проведен по заказу третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Результаты опроса держатся в тайне, однако знакомые с результатами люди утверждают, что они были довольно воодушевляющими для оппозиции. Согласно опросам, хотя на данный момент среди политических деятелей самый высокий рейтинг у Пашиняна, однако он стремительно падает и сейчас находится в пределах 20-25%, имея тенденцию к снижению", - отмечает автор публикации.